Hong Kong décrète le niveau d'alerte maximal à l'approche du super typhon Saola

Saola pourrait être le typhon "le plus puissant" depuis 1949 dans la région de Hong Kong.

L'inquiétude souffle sur Hong Kong. Le super typhon Saola, qui s'approche vendredi 1er septembre des côtes chinoises, pourrait être "le plus puissant" depuis plus de soixante-dix ans à toucher terre dans la région de Hong Kong, où le niveau d'alerte est désormais maximal. Le phénomène menace les dizaines de millions d'habitants de mégapoles déjà calfeutrées.

Des centaines de vols ont été supprimés et la rentrée des classes a été repoussée à Hong Kong, tandis que les rues détrempées de cette place financière étaient désertées. "Saola pourrait devenir le typhon le plus puissant depuis 1949 à toucher le delta de la Rivière des Perles", qui comprend plusieurs grandes villes comme Hong Kong, Canton, Shenzhen et Macao, a déclaré le Centre météorologique national sur le réseau social Weibo.

"Assurez-vous que vous disposez d'un abri"

Un impact direct sur Hong Kong étant possible, les autorités y ont relevé vendredi en fin de journée le niveau d'alerte de T8 à T9, puis à T10, le maximum, émis seulement 16 fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Elles anticipent en effet une augmentation sensible de la force du vent, susceptible d'atteindre "118 km/h ou plus" avec des rafales pouvant dépasser 220 km/h.

"Ne sortez pas et restez éloignés des fenêtres et des portes extérieures. Assurez-vous que vous disposez d'un abri", a averti l'observatoire météorologique de Hong Kong. Saola devrait frôler cette ville vers minuit (18 heures à Paris). Les rues de Hong Kong étaient désertes vendredi, hormis quelques personnes en quête d'achats de dernière minute.

Vitrines et fenêtres des commerces et des habitations ont été protégées au moyen de ruban adhésif, tandis que les immeubles de bureaux proches du port de Victoria Harbour ont barricadé les entrées pour tenter d'empêcher l'eau d'y pénétrer. La Bourse a annoncé l'annulation des "séances de négoce du matin pour tous les marchés".