Hong Kong : vers une large victoire du camp prodémocratie dans les urnes

Des résultats partiels laissent présager que les candidats en faveur d'une ouverture démocratique sont partis pour s'emparer d'une large majorité au sein des 18 conseils de district.

Les candidats pro-démocratie se dirigent, lundi 25 novembre, vers une victoire écrasante aux élections locales à Hong Kong, envoyant un message sans ambiguïté à Pékin sur le soutien des habitants à un mouvement de contestation. Des résultats partiels laissent en effet présager que les candidats en faveur d'une ouverture démocratique sont partis pour s'emparer d'une large majorité au sein des 18 conseils de district, jusque-là dominés par des élus favorables à l'exécutif aligné sur Pékin.

L'ampleur du revers subi par les candidats pro-Pékin a surpris et sonne comme un camouflet pour les autorités chinoises. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a toutefois rappelé que Hong Kong "fait partie de la Chine" quel que soit le résultat des élections locales. "Toute tentative visant à semer la pagaille à Hong Kong ou à entamer sa prospérité et sa stabilité est vouée à l'échec", a-t-il averti.

De son côté, la cheffe de l'exécutif hongkongais, Carrie Lam, s'est montrée plus ouverte, affirmant, dans un communiqué, que son gouvernement, qui "respecte le résultat des élections", souhaitait "écouter humblement" la population. Jusqu'à présent, elle espérait que le recours de plus en plus fréquent à la violence des manifestants pro-démocratie conduirait une majorité silencieuse à la soutenir.

Un taux de participation record

Selon les premiers résultats, portant sur un peu plus de la moitié des 452 conseillers de district, 201 candidats pro-démocratie ont remporté un siège, contre 28 candidats pro-Pékin et 12 indépendants. Lors des élections en 2015, un peu plus de 100 candidats seulement du camp pro-démocratie avaient été élus. La participation a dépassé les 71% des 4,13 millions d'électeurs inscrits, un taux record.

L'élection des 452 conseillers de district, qui gèrent des questions comme les ordures ménagères ou les itinéraires des lignes de bus, suscite d'ordinaire peu d'intérêt. Mais ce scrutin a pris une toute autre signification en raison du mouvement de contestation de la population.