Hong Kong : un million de personnes manifestent contre un projet de loi

Ce fut une nuit particulièrement agitée devant le conseil législatif de Hong Kong, le parlement local. Les affrontements ont été très violents dimanche 9 juin. Les policiers de l'ex-colonie britannique semblent débordés. Au moins l'un d'entre eux est gravement blessé. Les manifestants en colère protestent contre un projet de loi d'extradition entre Hong Kong et la Chine et semblent déterminés. "On doit tout essayer et rester pour montrer notre détermination contre ce projet de loi", explique un jeune manifestant.

Une manifestation monstre

Plus d'un habitant sur sept était dans la rue contre ce projet d'extradition, qui, selon les manifestants, placeraient les opposants politiques à la merci du système chinois. La semaine dernière, les avocats avaient aussi manifesté. Depuis la rétrocession à la Chine en 1997, ils craignent que leur autonomie et leur liberté soit grignotées. "Il n'y a aucune justification à pousser au vote de cette loi", précise une avocate. Le message de la rue ne semble pas être passé. Les autorités locales maintiennent leur projet de loi.