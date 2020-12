Hong Kong : trois militants pro-démocrates, dont Joshua Wong, condamnés à de la prison

Cette peine est la plus lourde prononcée en 2020 contre un militant de l'opposition hongkongaise. Joshua Wong, figure du mouvement démocrate à Hong Kong, a été condamné, mercredi 2 décembre, à 13 mois et demi de prison pour avoir participé en juin 2019 à un rassemblement interdit contre le gouvernement.

Joshua Wong, qui est âgé de 24 ans, a plaidé coupable d'avoir organisé et fait la promotion de ce rassemblement non autorisé auquel des milliers de personnes ont participé le 21 juin 2019 à proximité du siège de la police. Il était passible d'une peine maximale de trois ans de prison. Deux autres membres influents du mouvement démocrate, Agnes Chow, 23 ans, et Ivan Lam, 26 ans, ont été condamnés respectivement à dix et sept mois de prison pour des faits liés à cette manifestation.

Après sa condamnation, Joshua Wong a juré de continuer à mener son combat pour la démocratie. "Ce n'est pas la fin du combat (...) Nous rejoignons maintenant la lutte en prison aux côtés de nombreux manifestants courageux, moins visibles mais essentiels dans le combat pour la démocratie et la liberté de HK", peut-on lire sur le compte Twitter de Joshua Wong.

#JoshuaWong 13.5m in jail - via lawyers, “it’s not the end of the fight. Ahead of us is another challenging battleground. We’re now joining the battle in prison along with many brave protestors, less visible yet essential in the fight for democracy and freedom for HK. pic.twitter.com/1ZGmfUDf7k