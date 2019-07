Hong Kong : Pékin appelle l'exécutif à punir les auteurs de violences

Dimanche soir, des manifestants pro-démocratie ont pour la deuxième journée consécutive affronté la police à Hong Kong, donnant lieu aux scènes les plus violentes observées à ce jour sur le territoire.

Après deux jours consécutifs de violence à Hong Kong, le gouvernement chinois a appelé lundi 29 juillet l'exécutif à sanctionner les auteurs de violences et à "rétablir l'ordre au plus vite". Jusqu'ici, la Chine était restée plutôt discrète sur les manifestations qui ont débuté il y a près de deux mois. Mais la porte-parole de l'organe chinois chargé des relations avec la métropole du sud du pays, Xu Luying a cette fois estimé que les échauffourées qui se sont produites dans l'ex-colonie britannique avaient "gravement compromis" la prospérité et la stabilité de la ville.

"Nous pensons que pour l'heure, la tâche prioritaire de Hong Kong est de sanctionner les actions violentes et illégales en conformité avec la loi, de rétablir l'ordre au plus vite et de maintenir un environnement propice pour les affaires", a-t-elle ajouté.

Balles en caoutchouc

Ce week-end, des manifestants pro-démocratie ont affronté la police à Hong Kong, ce qui a donné lieu aux scènes les plus violentes observées à ce jour sur le territoire. Le ressentiment ne cesse de grandir dans la région semi-autonome face à l'incapacité - ou au manque de volonté - de l'exécutif local et du gouvernement chinois de proposer des solutions ou un compromis pour sortir de la crise.

Samedi, la police a utilisé des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc contre les participants. Au cours de la journée, la police avait déjà tiré à une dizaine de reprises des gaz lacrymogènes sur la foule, après des tensions avec certains manifestants. Dans le cortège, les manifestants se protégeaient avec des parapluies et s'éparpillaient dès qu'une salve de gaz lacrymogène était tirée dans leur direction.