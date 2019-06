Hong Kong : nouvelle manifestation monstre contre Pékin

Les Hongkongais viennent braver les autorités centrales chinoises, mercredi 12 juin, avec un chant religieux. Dans la journée, le projet de loi sur l'extradition vers la Chine continentale sera examiné au parlement local de Hong Kong. Si la loi passait, les Hongkongais pourraient être extradés sur le continent pour des raisons politiques par exemple. Depuis la rétrocession de l'île en 1997, beaucoup voient l'étau se resserrer et leur semi-autonomie, grignotée par Pékin.

La contestation se renforce

C'est le cas des hommes d'affaires, des magistrats et des avocats qui ont déjà rejoint le camp des contestataires. Mercredi, ce sont les commerçants qui fermeront. L'exécutif local refuse pourtant de céder et invite les opposants "à bien réfléchir avant d'approuver des actions radicales". Dimanche, ils étaient plus d'un million dans les rues, soit un Hongkongais sur sept, du jamais-vu depuis plus de dix ans.

