Hong Kong : les manifestations bouleversent l'économie locale

Chaque jour depuis près de six mois, les manifestants pro-démocratie à Hong Kong envahissent le quartier d'affaires pour protester notamment contre la politique du gouvernement local favorable à la Chine. Les affrontements avec les forces de l'ordre dégradent les rues, les magasins sont saccagés. Le mobilier urbain n'en sort jamais indemne.

Une économie en récession

Ces actes de violences ont un impact direct sur Hong Kong. "Notre économie est officiellement en récession", déclare Andrew Au, économiste au gouvernement de Hong Kong. Les touristes chinois ne viennent plus, les enseignes de luxe habituellement bondées sont désertes. Le tourisme, le commerce et l'hôtellerie sont les secteurs les plus touchés par cette crise. C'est du jamais-vu depuis la crise financière de 2009. "Aujourd'hui, on a des jours à moins de 15%, le lendemain on va être à 20%", confie Nicolas Deneux, employé au Rosewood Hotel.

