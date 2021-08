Hong Kong : les films portant atteinte à la sécurité nationale pourront être censurés

Un nouveau coup de force de Pékin à Hong Kong, à mi-chemin entre la politique et la culture. Les autorités chinoises se donnent désormais le droit de censurer des films qui vont sortir, mais également ceux qui sont déjà sortis. "Ce projet de loi a toutes les chances d'aboutir, explique Arnauld Miguet, journaliste France Télévisions Asie, pour le 8 Heures de France 2, mercredi 25 août. Il prévoit d'interdire des films déjà sortis ou à venir qui porteraient atteinte à la sécurité nationale."

Des films soumis à la censure

"La mainmise de Pékin ne cesse de s'étendre. Hong Kong était une plateforme du cinéma asiatique, avec 200 films à peu près sortis tous les ans. Ils seront, comme en Chine continentale, désormais soumis à la censure", poursuit le correspondant, avant d'ajouter : "Le contrôle de Pékin va plus loin, et pourrait s'étendre aux œuvres d'art dans les musées, aux documentaires à la télévision et aussi aux chansons, par exemple dans les karaokés. Depuis 2020, Pékin ne cesse de criminaliser la dissidence, de bâillonner le mouvement pro-démocratie."