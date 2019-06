Hong Kong : le gouvernement recule face aux manifestants

Il fait une chaleur étouffante à Hong Kong (Chine) mercredi 12 juin et il y a déjà des dizaines de milliers de manifestants devant le siège du parlement local ce matin. Ils craignent le fameux projet de loi sur l'extradition, qui est très controversé. Le face à face dure plusieurs semaines, mais la tension continue de monter. Toutefois, le gouvernement a procédé à un recul.

Le projet de loi reporté

Le projet de loi vient d'être reporté, mais l'exécutif local, dirigé par Carrie Lam, et le parlement local pro-Pékin, on fait savoir qu'ils ne plieront pas, annonce le correspondant de France 2 en Asie Arnauld Miguet ce matin depuis Hong Kong. L'île a été rétrocédée à la Chine en 1997 et, depuis, Pékin tente peu à peu d'étendre son influence sur la région administrative spéciale de Hong Kong, en tentant de rogner sa semi-autonomie. C'est cette politique menée par le Parti communiste chinois qui est aussi visée par les manifestants.

