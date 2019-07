Hong Kong : des heurts lors d'une nouvelle mobilisation massive

Nouvelle soirée d'affrontements entre la police et les manifestants à Hong Kong (Chine) dimanche 14 juillet. Les tensions les plus fortes ont eu lieu dans un gigantesque centre commercial ou s'étaient retranchés les contestataires dans la soirée. Les forces de l'ordre, visées par des projectiles, sont ensuite montées dans les étages pour procéder à des interpellations. Plus tôt dans la journée, une nouvelle manifestation a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un rassemblement organisé pour la cinquième semaine consécutive.

Le gouvernement accusé d'être pro-Pékin

Une mobilisation historique des habitants qui protestent contre le gouvernement de Hong Kong, accusé d'être favorable au gouvernement central de Pékin. "La différence avec le mouvement des parapluies il y a cinq ans, c'est que la majorité des gens sont venus de leur propre initiative et non après un appel politique", confie un habitant. Le mouvement exige notamment la préservation de la liberté d'expression et l'indépendance de la justice, acquis démocratiques dont doit bénéficier l'ancienne colonie britannique jusqu'en 2047 en théorie.

