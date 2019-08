Hong Kong : des députés dénoncent le silence français

Face à la répression des manifestants par la Chine à Hong Kong, la France serait-elle trop timorée ? Oui, selon 21 députés de la majorité, qui ont rédigé une lettre ouverte où ils fustigent l'attitude de Pékin. "Toute répression aveugle n'a jamais fait avancer une société", peut-on y lire. Les parlementaires dénoncent le mutisme du gouvernement français.

"Les tweets et les tribunes ne feront pas plier la Chine"

Si Emmanuel Macron n'a pas publiquement critiqué le président chinois, le quai d'Orsay a appelé à plusieurs reprises à la fin des violences. La députée des Français d'Asie vient au secours de l'exécutif et récuse le ton de la lettre ouverte. "Ce n'est pas la bonne façon de s'adresser aux Chinois. Je ne pense pas que ce soit une façon de sensibiliser notre opinion au sujet. Les tweets et les tribunes ne feront pas plier la Chine", analyse Anne Genetet, députée LREM des Français d'Asie, d'Océanie et d'Europe Orientale. L'opposition de gauche, également épinglée pour sa discrétion, ne veut pas froisser le géant chinois. Emmanuel Macron doit se rendre en Chine en novembre prochain.