Hong Kong : ces centres clandestins qui soignent les manifestants

Le lieu doit rester secret et les infirmières se cachent le visage pour préserver leur anonymat. À Hong Kong, dans ce centre de soins clandestin, les manifestants prodémocratie blessés peuvent venir se soigner en toute discrétion. C'est le cas de M., roué de coups et traîné par terre par la police il y a une dizaine de jours. "Les hôpitaux publics ne sont pas sûrs pour nous. On risque d'être dénoncé aux autorités et arrêté", raconte-t-il. Alors, il y a ces infirmières de l'ombre qui font partie d'un réseau parallèle de médecins et de soignants, acquis à la cause.

Des dizaines de groupes de soignants

Contactées à travers les réseaux sociaux, ces deux infirmières s'occupent d'une trentaine de blessés, bénévolement. M. a une fracture au pied et des plaies ouvertes qu'il faut nettoyer régulièrement pour éviter les infections. "On soigne toute sorte de blessures liées aux gaz lacrymogènes, il y a des blessures par balles au caoutchouc, des brûlures diverses. Quand les étudiants se sont échappés de l'université en rappel sur une corde, certains ont eu les mains et les doigts lacérés". Leur groupe s'appelle les infirmières secrètes. Et des organisations comme celle-ci, il y en a des dizaines.

