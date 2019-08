EN IMAGES. Hong Kong : comment le bras de fer s'est intensifié entre manifestants et forces de l'ordre

Ces derniers jours, le ton monte entre les autorités hongkongaises et les manifestants opposés à la mainmise de Pékin sur le territoire, laissant craindre une répression musclée de l'armée chinoise.

Des sit-in pacifistes aux affrontements avec les forces de l'ordre. Depuis le 9 août, la situation se tend chaque jour davantage à Hong Kong, entre occupations de l'aéroport du territoire autonome et riposte musclée des forces de l'ordre chinoise. Après le passage à tabac de deux touristes chinois à l'aéroport par des manifestants, mardi 13 août, la cheffe de l'exécutif hongkongais pro-Pékin Carrie Lam a mis en garde ces derniers : "La violence, que ce soit son utilisation ou son apologie, poussera Hong Kong sur un chemin sans retour et plongera la société hongkongaise vers une situation très inquiétante et dangereuse."

En réaction à cette mobilisation sans précédent, le gouvernement central chinois a lui aussi haussé le ton, laissant craindre un durcissement de la répression. Les méthodes des manifestants, qui se sont radicalisées ces dernières semaines, sont décrites par Pékin comme "des signes de terrorisme". Des vidéos de propagande, diffusées par l'armée chinoise sur les réseaux sociaux, font désormais état d'"exercice de grande ampleur" visant à intimider les manifestants. Franceinfo revient en images sur ce rapport de force.