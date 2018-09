EN IMAGES. Aux Philippines, à Hong Kong... Les impressionnants dégâts provoqués par le super typhon Mangkhut

Ce cyclone est considéré comme le plus important survenue dans le monde depuis le début de l'année.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Le super typhon Mangkhut s'est engouffré, dimanche 16 septembre, en Chine continentale après avoir frappé le nord des Philippines où il a provoqué la mort d'au moins 59 personnes, emporté des maisons, arraché des toits et des lignes électriques, et inondé totalement certaines routes. Le cyclone a atteint la ville de Jiangmen, dans la province chinoise de Guangdong, où les autorités ont annoncé avoir évacué 2,37 millions de personnes et ordonné à des dizaines de milliers de bateaux de pêche de regagner les ports avant son arrivée.

A Hong Kong (Chine), où l'Observatoire météorologique avait émis le niveau d'alerte maximal, le typhon, avec des rafales de vent de plus de 230 km/h, a fait au moins 213 blessés, d'après le gouvernement local. Mangkhut a semé le chaos dans cette ville, pulvérisant des vitres, déracinant des arbres et faisant osciller les tours d'habitation.