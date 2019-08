DIRECT. A Hong Kong, les transports en commun paralysés par des manifestants pro-démocratie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HONGKONG

: Selon notre journaliste sur place, Arnaud Miguet, cette grève générale "serait la plus importante depuis au moins 50 ans" à Hong Kong.











: Le gouvernement local promet d'être "ferme pour maintenir la loi et l'ordre". Selon lui, la grève générale risque d'aggraver les difficultés économiques de Hong Kong, dont la croissance a ralenti depuis le début de l'année.

: L'action coup de poing dans le métro hongkongais a pour effet de paralyser le trafic, alors que des files d'attente de milliers d'usagers se forment dans les couloirs et aux abords des stations. Par ailleurs, des rassemblements et des manifestations sont prévus dans plusieurs quartiers de la ville.

: Photos of police removing fire extinguishers stuck in-between the trains and platforms placed by protesters at Lai King station, protesters putting them back and the standoff between the two









: Autre technique pour bloquer le métro : coincer des extincteurs entre le quai et la rame en station.

: Aux premières heures de la grève générale, des protestataires sont descendus dans plusieurs stations clés du réseau hongkongais, à l'heure de pointe, pour bloquer les portes des métros et empêcher les trains de partir.











(ANTHONY WALLACE / AFP - KIM KYUNG HOON / REUTERS)

: "J'ose affirmer que cela vise à renverser Hong Kong, à détruire complètement la précieuse vie de plus de sept millions de personnes."



Lors d'une rare conférence de presse, Carrie Lam accuse les manifestants de pousser la ville "au bord d'une situation très dangereuse".









(ANTHONY WALLACE / AFP)

: Voici les premiers titres de ce lundi 5 août :



• Plus de 100 vols annulés, métro bloqué... Une grève générale a débuté à Hong Kong, à l'initiative des manifestants prodémocratie mobilisés depuis plusieurs semaines. Ils veulent "renverser Hong Kong", dénonce l'exécutif local.



• Après la mort de 29 personnes dans deux fusillades à El Paso et à Dayton, Donald Trump estime que ces drames relèvent "d'un problème de maladie mentale". "Peut-être qu'on peut faire davantage" contre les tueries, suggère-t-il.



• Objectif "zéro plastique rejeté en mer d'ici 2025". La secrétaire d'Etat à la Transition écologique, Brune Poirson, se rend dans le Var, aujourd'hui, pour dévoiler une charte accordée aux villes s'engageant contre la pollution des plages.



• Après L'Aquarius, place à l'Ocean Viking. Le nouveau bateau affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans Frontières a quitté le port de Marseille, hier soir, pour sa première mission de sauvetage de migrants au large de la Libye.