Désintox. Typhon Mangkhut en Chine : un atterrissage impressionnant... mais monté de toutes pièces !

Une vidéo surprenante a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, elle a été vue au moins 11 millions de fois et partagée à 160 000 reprises. Plus que des loopings, on y voit un avion effectuer des tonneaux avant de réussir à atterrir correctement sur le tarmac de cet aéroport, en plein typhon Mangkhut. Quelques secondes après, le film montre des passagers en train d’être évacués sur un toboggan de secours. Un atterrissage d’urgence impressionnant, qui vaut au pilote tous les éloges. Mais, complètement faux.



La page « Time News International », qui a publié la vidéo alors même que le typhon n’avait pas encore atteint la Chine, n’a de média que le nom. La première partie de la séquence est tirée d’une vidéo publiée sur la chaîne Youtube « Meni Things » en juin 2017, où elle était présentée comme « La traversée de tempête la plus dangereuse et extrême jamais filmée ». « Meni Things » est en fait un studio d’animation spécialisé dans les effets spéciaux. L’auteur de la vidéo l’a confirmé à Désintox : « les images de cette vidéo ont été entièrement générées par ordinateur ».

La deuxième partie de la vidéo, elle, est bien réelle. La scène s’est passée à l’aéroport de Shenzhen mais… le 28 août dernier, où un atterrissage d’urgence avait eu lieu. Des passagers avaient bien emprunté le toboggan de secours pour quitter l’avion, mais l’incident n’avait rien à voir avec le typhon.

