Chine : le pont le plus long du monde inauguré

Le pont le plus long au monde a enfin été inauguré en grande pompe par le président chinois, Xi Jinping. Sa "taille" : 55 kilomètres de long. "Je déclare le pont Hong Kong - Macao - Zhuhai officiellement ouvert", a annoncé Xi Jinping devant la presse. Il relie Hong Kong et Macao à Zhuhai, en Chine continentale, au-dessus du delta de la Rivière des Perles : le trajet prend désormais 30 minutes, contre trois heures en mer.

Source de polémiques

Ce pont a engendré beaucoup de polémiques depuis le début du chantier il y a 10 ans : accident mortel, retard, dépassement de budget sur fonds de rivalités régionales entre la Chine et Hong Kong. Mais à présent, tout est oublié. Le pont sera enfin ouvert à la circulation mercredi 24 octobre. "Cet ouvrage pharaonique de 15 milliards d'euros est à l'image des ambitions politiques et économiques de Pékin et va accélérer les échanges commerciaux dans la région", conclut Justine Jankowski, journaliste de France 2 en Chine.

