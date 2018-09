Asie : le typhon Mangkhut ravage les Philippines

Les rues de Baguio (Philippines) sont envahies par les cascades d'eaux qui ont balayé un des quartiers résidentiels. L'eau s'infiltre partout. Certains villageois se sont retrouvés piégés au milieu des flots. À quelques mètres de là, des habitants de Malankampa tentent de venir en secours à un homme. Après de longues minutes, l'homme sera finalement sauvé. Les Philippines ont été frappées par le super typhon Mangkhut, le plus puissant de l'année. Près de quatre millions de personnes se sont trouvées sur sa trajectoire. Par endroits, les vents ont atteint les 330 km/h, endommageant des milliers d'habitations.

À Hong-Kong, les habitants se préparent à accueillir le typhon

Pour l'instant, le bilan fait état de 10 morts, sept d'entre eux ont péri dans des glissements de terrain. Une jeune fille a été retrouvée noyée samedi 15 septembre. En urgence, plus de 105 000 Philippins ont été évacués, placés dans des bâtiments publics. Tous sont extrêmement choqués par l'ampleur de la catastrophe. Mangkhut se dirige vers le sud de la Chine. À Hong-Kong, les habitants se préparent à accueillir le typhon, mettant à l'abri leur mobilier et électroménager. D'immenses bâches ont été installées pour protéger les façades des immeubles. Les autorités chinoises appellent à la plus grande prudence.

