70 ans du régime chinois : les manifestants hongkongais prodémocratie n'ont "pas peur" de Pékin

À Hong Kong (Chine), les tags fleurissent quotidiennement sur les murs : "Chinazi", "Hong Kong libre"... Des briques qui jonchent le sol sont les autres stigmates des violences du dimanche 29 septembre. De nouveaux affrontements ont opposé les policiers et les manifestants. La soirée a été l'une des pires vécues depuis quatre mois dans l'ex-colonie britannique.

"Nous n'avons pas peur et nous devons aller défiler et manifester"

Les manifestations prodémocratie sont quasi quotidiennes, mais la fièvre monte à l'approche du 70e anniversaire du régime chinois. Lundi 30 septembre, Chan Chung Lai, un manifestant, raconte que le régime communiste chinois aura été fondé il y a soixante-dix ans demain. "Je pense que la police va être encore plus violente que dimanche. Mais nous n'avons pas peur et nous devons aller défiler et manifester", assure-t-il. Les Hongkongais ont rebaptisé cet anniversaire "Journée de colère". Pour Pékin, ce sera une journée de démonstration de force.