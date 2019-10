Grandes fortunes : la Chine devance les États-Unis

Dans le club des super-riches, la Chine fait désormais la course en tête devant les États-Unis. Jack Ma, le fondateur du géant du e-commerce Alibaba, est à la tête d'une fortune estimée à 33,6 milliards d'euros : c'est la plus grande fortune chinoise. Il devance à peine Ma Huateng, fondateur de l'entreprise Tencent. L'homme de 47 ans possède une fortune de 33,5 milliards d'euros. La première femme du classement, Yang Huiyan, se classe en sixième position avec plus de 21 milliards d'euros. Elle a fait fortune dans l'immobilier.

La France à la sixième place du classement

100 millions de Chinois figurent parmi les 10% de la population mondiale la plus riche. Aux États-Unis, on en compte 99 millions. Au classement des super-riches, la Chine passe en tête, devançant les États-Unis et le Japon. Viennent ensuite les Éuropéens : les Allemands en quatrième position, puis le Royaume-Uni et la France en sixième position. Fort de l'ouverture et d'un développement sans précédent ces 30 dernières années, la Chine crée de la richesse sans tabou. La course à l'argent est acceptée. Elle est même encouragée.

Le JT

Les autres sujets du JT