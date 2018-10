GRAND FORMAT. L'architecture française made in China

Pour son propriétaire Zhang Yunchan, ancien "Garde rouge" devenu magnat de l'immobilier, cet hôtel est bien plus qu'un business. S'il avait depuis longtemps l'idée de reproduire un château français, Beijing Laffitte est le fruit d'un coup de foudre, lors d'une visite à Paris en 2001. "Après notre visite à Maisons-Laffitte, il m'a simplement dit : 'Je ne veux plus rien voir d'autre. Je veux le même'", se souvient Françoise Onillon, consultante française qui a accompagné le projet. Trois ans et 40 millions d'euros plus tard, l'hôtel ouvre ses portes en 2004.

"C'est une réplique, pas une copie", insiste M. Yang, assistant personnel du propriétaire. "Finalement, je ne dirais même pas que c'est une réplique, car notre château mêle différentes architectures, reprend-il. Je pense que c'est une création à part entière." Devant l'édifice, trônent des arches inspirées du Vatican. Les ailes du château, quant à elles, rappellent celles de Versailles. Loin des pelouses épurées du château de Maisons-Laffitte, des statues et fontaines chargées, où l'on peut reconnaître les mythologies égyptienne, gréco-romaine et des dragons chinois, jalonnent les allées du jardin. A l'intérieur, les tableaux et tapisseries ne s'encombrent pas non plus de cohérence historique : on y mêle Moyen Age, chasse à courre XIXe et fresques bibliques inspirées de la chapelle Sixtine à Rome, le tout illuminé par des néons bleus. "Toutes les œuvres sont faites par des artisans chinois", s’enthousiasme M. Yang.

Dans le hall d'entrée, la clientèle se fait discrète. Plus de soixante-dix chambres, deux restaurants – l'un chinois, l'autre français – et une cave à vin avec salon de dégustation. A la carte, château-margaux 1997, chablis premier cru et millésimes australiens. Tous les ans à Beijing Laffitte, on fête même le beaujolais nouveau. "La clientèle est chinoise, mais aussi étrangère, assure M. Yang. Certains Pékinois viennent également jouer au golf ou se reposer pour la journée." Un lieu agréable pour Li et Zenbang, un jeune couple qui habite à côté de l'hôtel : "On vient très souvent ici pour se relaxer, profiter de la piscine et faire du sport. C'est un magnifique lieu, on se croirait en Europe." Les amoureux finissent souvent autour d'un repas au restaurant français. Pour s'offrir une nuit dans cet hôtel unique, les clients doivent débourser 1 000 yuans (environ 120 euros). Six fois plus pour la suite présidentielle. Pas donné, si l'on considère que certaines chambres sont dépourvues de fenêtres et que la peinture jaunie des murs craquelle.

Pour les plus jeunes, c'est aussi l'occasion de venir prendre des photos, qu'ils postent instantanément sur WeChat, le Facebook chinois. "Comme ça, ils peuvent faire croire à leurs amis qu'ils sont en Europe", plaisante Lan, jeune Chinoise de 25 ans, qui visite Beijing Laffitte pour la première fois. Pour les Pékinois, les marches du château sont également un lieu privilégié pour leurs clichés de mariage. Une église a même été aménagée dans le château pour accueillir les cérémonies.