Feuilleton : des lieux de rêve à arpenter en 2020 (1/4)

Belle et mystérieuse. Au lever du jour, cette forêt de pains de sucre située dans la province du Guangxi (Chine) s'offre à vous avec fierté. Guilin, dans le sud du pays, est l'un des plus beaux paysages de l'empire du Milieu. En toute saison, on se presse ici le long de la rivière Li pour visiter cet écrin de verdure et de rochers. "Dès l'école, on nous apprend que c'est un lieu incontournable de la Chine. Je voulais le voir", explique un touriste chinois.

Une vue éblouissante

Ce paysage apparaît d'ailleurs sur l'un des six billets de banque chinois. Il fait partie de l'imaginaire collectif. "C'est le plus beau paysage du monde", assure une jeune femme chinoise. Pour se plonger dans cette Chine célébrée par les peintres et les poètes, rien de tel qu'une balade à moto. Deux Français ont choisi le side-car pour découvrir ce trésor national. Ils roulent au cœur des rizières, des champs de mandarines et de patates douces.

