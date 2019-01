Feuilleton : 2019, destination paradis (3/4)

Pour les amoureux de nature à l'état pur, la province chinoise du Guizhou est le meilleur terrain d'aventure. 1 000 mètres d'altitude, des cascades et une eau cristalline qui attirent les visiteurs de tout le pays. Nous sommes dans le parc de Libo, lieu placé au patrimoine mondial de l'humanité. Tout le monde se presse autour de ce pont, construit en 1835 sous la dynastie des Ching. "C'est un lieu magnifique, l'eau est tellement belle", se réjouit une touriste chinoise. "Je n'ai jamais vu une eau aussi bleue", ajoute un autre visiteur. "Les paysages sont préservés, rien n'est artificiel comme chez nous en ville", explique un Chinois venu en vacances avec des amis.

Un royaume enchanteur de montagnes et de rivières

Entre les montagnes et la forêt luxuriante, la rivière couleur émeraude fait la renommée de ce parc. On dit que si l'eau varie entre la couleur émeraude et indigo, selon les saisons, c'est grâce aux reflets des arbres à sa surface. Il y a la nature, mais aussi des villages de toute beauté dans lesquels vivent les nombreuses minorités qui peuplent depuis des siècles ces montagnes. Un royaume enchanteur de montagnes et de rivières.

