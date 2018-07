Explosion dans une usine chimique en Chine: 19 morts et 12 blessés

Les Chinois se sont réveillés ce matin en apprenant ce nouvel incident. L'explosion a eu lieu hier soir dans l'ouest de la Chine, dans une usine chimique. Elle a fait 19 morts et 12 blessés dans un état stable pour le moment selon les médias chinois. On ne connaît pas encore la cause de cette explosion mais ces accidents sont très courants en Chine. C'est le premier pays producteur de produits chimiques.

Accidents courants

La dernière explosion remonte à peine au mois dernier et en Chine tout le monde garde en mémoire l'explosion tristement célèbre de Tianjin en 2015. Le bilan était de 173 morts et près de 797 blessés. Il s'agissait de l'accident du genre le plus meurtrier en Chine. A la suite de cet événement, Xi Jinping s'était engagé à assurer la sécurité au travail. Cela fait bientôt trois ans.

