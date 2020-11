Entre la Chine et les États-Unis, "un bras de fer qui va durer très longtemps"

Après un long silence, la Chine a félicité le démocrate élu à la tête des États-Unis Joe Biden. Le président chinois Xi Jinping en parle comme d’un vieil ami. La guerre froide entamée par Donald Trump devrait se poursuivre, mais il devrait y avoir du réchauffement, plus de stabilité et des relations plus cordiales. Les démocrates voient la Chine comme une rivale commerciale, alors que Donald Trump la voyait comme une ennemie à qui il pourrait imposer de nouvelles sanctions commerciales d’ici le 20 janvier.

"Ce n'est pas qu'une guerre commerciale"

"Ce n’est pas qu’une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La Chine veut devenir numéro un. Et les États-Unis n’acceptent pas cela. Un bras de fer va durer très longtemps. Peut-être qu'il finira par y avoir une coexistence pacifique comme avec l'URSS, mais on ne peut pas exclure un dérapage un jour en mer de Chine", analyse Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères, sur franceinfo lundi 16 novembre. "Le risque pour les Européens est d'être forcé de choisir un camp".



