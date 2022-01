EN VIDEO. Chine : des robots dans les cuisines d'un restaurant pour l'efficacité et la "sécurité alimentaire"

Dans cet établissement de Pékin, la préparation des plats et une partie du service sont robotisés. Cela permet d’économiser du personnel mais aussi, avec la menace toujours présente du Covid-19, de limiter le contact avec la nourriture.

Le ton est donné. Lorsqu’on arrive dans ce restaurant de fondue chinoise du district de Chaoyang, à Pékin, une grande vitrine dans le couloir permet de voir ce qui se passe en cuisine. Pas de chef, mais des robots qui travaillent à la préparation des plats. "Il y a neuf bras de robot sur deux rangées. Ils préparent les assiettes en séparant bien et de manière automatique les légumes et la viande, décrit Yu Zhong, l’un des responsables du restaurant.

"Les plats ne sont donc presque pas touchés par des personnes, ce qui renforce la sécurité alimentaire." Un atout non négligeable dans un pays comme la Chine qui défend une stratégie "zéro Covid-19".

Une marmite remplie en 20 secondes

Un peu plus loin, c’est la préparation des soupes pour les fondues et là aussi ce sont des robots qui sont à la manœuvre. "Vous voyez ces têtes d'injection ? Ce système permet de remplir six services de fondue en même temps, ça prend 20 secondes pour chaque marmite. À côté, regardez, c'est notre ancienne plateforme de travail manuel. Ça prenait une à deux minutes avant pour remplir une marmite, c'est un réel gain d'efficacité."



Un robot prépare les soupes dans ce restaurant de fondue chinoise à Pékin (Chine), en janvier 2022. (SEBASTIEN BERRIOT / RADIO FRANCE)

La fondue est servie par des robots mobiles dans une immense salle de 1 000 mètres carrés avec tout de même la présence aussi de personnel, comme l'explique Li Ying, responsable des relations publiques : "Les employés qui lavent ou qui coupent les légumes font un travail très très dur. Les robots les remplacent dans cette tâche, ça nous a permis de sortir ces employés des cuisines et de les envoyer travailler dans la salle."

"Nous sommes un restaurant avec de la chaleur et le sourire d'un serveur ne peut être remplacé par un robot." Li Ying, responsable des relations publiques à franceinfo

La plupart des clients semblent trouver tout cela normal, d'autant que d'autres expériences similaires ont déjà été menées ailleurs en Chine : "Pour nous ce n'est pas vraiment une chose fantastique, ça permet de réduire les coups de main d'œuvre. Depuis l'épidémie c'est devenu encore plus tendance", affirme une femme attablée.

Une autre cliente nuance :" À mesure que la technologie progresse, les produits intelligents vont rentrer dans tous les aspects de notre vie et je pense qu'il faut quand même des restaurants traditionnels."

"Beaucoup de clients comme moi préfèrent une atmosphère animée et populaire." Une cliente du restaurant à franceinfo

Les autorités chinoises vont profiter des Jeux olympiques de Pékin, qui débutent le 4 février, pour montrer le savoir faire du pays en la matière. Le restaurant du centre des médias des JO sera lui aussi entièrement robotisé, pour la préparation des repas et le service destiné à plusieurs milliers de journalistes étrangers.