En Chine, une croissance au plus bas niveau depuis 28 ans qui "vient surtout de l'intérieur du pays"

Trop de "contraintes" et une main d'oeuvre qui coûte plus cher, expliquent notamment la croissance à 6,6%, analyse un économiste chinois.

En Chine, le bureau national des statistiques a annoncé lundi 21 janvier une croissance annuelle à 6,6% pour 2018, soit le plus faible niveau du pays depuis 1990. Et selon un organisme économique international, le taux serait en réalité encore inférieur.

Une année noire pour les chiffres boursiers

Cette croissance s’inscrit dans un contexte de guerre commerciale avec les États-Unis, auquel s’ajoute une chute des bourses chinoises de 28% en 2018, la pire performance boursière au monde. De grandes entreprises comme Apple, ainsi que des firmes du secteur automobile ont annoncé une baisse de leurs ventes en Chine. "Nous avons un gros problème de ralentissement économique. Ça vient surtout de l'intérieur du pays, analyse l’économiste Wang Fuzhong. Depuis deux ans, beaucoup d'entreprises étrangères sont parties ou sont en train de quitter la Chine." Selon cet expert réputé, les causes sont multiples.

Il y a cette contrainte pour les entreprises étrangères de transférer de la technologie et des droits de propriété intellectuelle pour pouvoir rester en Chine.Wang Fuzhong, économisteà franceinfo

L’expert ajoute à ce tableau les "impôts très lourds" et le "coût de la main d'œuvre qui augmente rapidement". Résultat, la marge des bénéfices des entreprises réduit plus en plus. À cela, dit-il, s'ajoutent "toutes sortes de barrières réglementaires qui leur posent problème".

Des chiffres remis en cause

Le groupe de recherches économiques, le Conference board, a pris les devants le 16 janvier dernier, prévenant que les statistiques publiées aujourd’hui par Pékin ne seraient pas fiables. Cet organisme international calcule depuis 2014 le PIB de la Chine à partir de sa propre méthode, aussi bien pour le secteur des services que pour la production industrielle. Ce n’est pas la première fois que les chiffres officiels sont sujets à discussion dans les milieux économiques. D'ailleurs, ce problème de données falsifiées n’est pas nié par le bureau des statistiques à Pékin, qui a annoncé pour la première fois la mise en place d’un système unifié de calcul de la croissance au niveau national.