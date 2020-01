Election à Taïwan : la présidente sortante, Tsai Ing-wen, annonce sa victoire

Tsai Ing-wen affiche une certaine distance avec l'autoritarisme de Pékin alors que son rival Han Kuo-yu était favorable lui à un réchauffement des relations.

Une large victoire à Taïwan. La présidente Tsai Ing-wen, qui briguait un second mandat à la tête de l'île, a été réélue samedi 11 janvier sur fond de tensions avec Pékin, qui revendique l'île. "Taïwan a montré au monde à quel point nous aimons notre mode de vie libre et démocratique ainsi que notre nation", a indiqué Tsai Ing-wen à la presse en annonçant sa victoire. La Chine "doit abandonner ses menaces", a-t-elle affirmé.

Quelque 19 millions d'électeurs étaient appelés à départager deux visions divergentes de l'avenir de l'île et de ses relations avec Pékin, son plus grand partenaire commercial. Tsai Ing-wen affiche une certaine distance avec l'autoritarisme de Pékin alors que son rival Han Kuo-yu était favorable lui à un réchauffement des relations. Un peu plus tôt dans la journée, il avait concédé sa défaite à l'élection présidentielle.