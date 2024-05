Direct Visite d'Etat de Xi Jinping en France : le président chinois a été accueilli par Emmanuel Macron à l'Elysée

"On sait bien que ce régime est de plus en plus autoritaire et que le poids du Parti communiste chinois est de plus en plus fort."

#CHINE Xi Jinping "n'est pas [notre] ami, mais pas [notre] ennemi non plus", déclare sur France Inter Jean-Yves Le Drian. L'ancien ministre des Affaires étrangères appelle le gouvernement à "parler avec la Chine sans naïveté". "Nous avons des désaccords, disons-le", lance Jean-Yves Le Drian, convaincu qu'Emmanuel Macron "n'est pas naïf".