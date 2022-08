DIRECT. Taïwan : la Chine a débuté ses exercices militaires autour de l'île et a tiré des projectiles

Ce qu'il faut savoir

Comme prévu, l'armée chinoise a commencé des exercices militaires autour de Taïwan, jeudi 4 août, en réaction à la visite de l'élue américaine Nancy Pelosi. Elle a notamment tiré des projectiles non identifiés vers le détroit de Taïwan. Il s'agit des plus grandes manœuvres militaires de l'histoire autour de ce territoire revendiqué par Pékin. Ces exercices auront lieu au niveau de routes commerciales très fréquentées et dureront jusqu'à dimanche midi. Les forces armées de Taïwan ont affirmé "se préparer à la guerre sans chercher la guerre". Suivez la situation dans notre direct.

"Acte irrationnel", selon Taïwan. "Certaines des zones des manœuvres de la Chine empiètent sur (...) les eaux territoriales de Taïwan", a déclaré Sun Li-fang, le porte-parole du ministère taïwanais de la Défense, fustigeant "un acte irrationnel visant à défier l'ordre international".

Pékin accuse Washington de provocation. "Ce sont les Etats-Unis qui sont les provocateurs, et la Chine qui est la victime. La Chine est en situation de légitime défense", a déclaré une porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

L'Union européenne condamne des manœuvres "agressives". Josep Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a condamné les manœuvres militaires "agressives" de la Chine. Selon lui, il n'y a "aucune justification" à utiliser "comme prétexte" la visite à Taïwan de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi.