DIRECT. Taïwan : des "avions et navires de guerres" chinois ont franchi la "ligne médiane" du détroit qui sépare l'archipel de la Chine, dénonce ministère de la Défense

#METEO La Loire et la Haute-Loire ne sont plus non plus en vigilance orange "canicule", mais sont placées en alerte aux orages, de même que l'Ardèche, la Drôme et l'Isère. Ces trois départements restent en alerte "canicule", comme l'Ain, le Gard, le Rhône, la Savoie, la Haute-Savoie et le Vaucluse.