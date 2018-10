Des micropuces chinoises suspectées d'être insérées dans des ordinateurs américains pour en voler la technologie

Apple et Amazon, citées par Bloomberg, ont démenti cette information de Bloomberg News.

franceinfo avec AFP et Reuters

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Une nouvelle affaire d'espionnage ? Des minuscules puces informatiques ont été insérées dans des objets fabriqués en Chine à destination des géants américains Amazon et Apple, selon une information publiée, jeudi 4 octobre, par l'agence Bloomberg News (en anglais). Cette affaire pourrait potentiellement concerner d'autres entreprises et agences gouvernementales des Etats-Unis, selon Bloomberg Businessweek, qui cite 17 sources proches du renseignement et des entreprises.

Selon le média, les puces ont été mises en place par une unité de l'Armée populaire de libération, qui a infiltré la chaîne logistique de Supermicro, une entreprise de matériel informatique. L'opération visait les secrets industriels ainsi que les réseaux des agences fédérales. Sollicité, Supermicro a dit ne pas être en mesure de fournir un commentaire dans l'immédiat.

"Aucune preuve"

Par ailleurs, Apple et Amazon, citées par Bloomberg, ont démenti cette information. "Nous n'avons trouvé aucune preuve pour étayer les allégations d'installation de puces malveillantes ou de modification de matériel", assure Amazon.

"Apple n'a jamais trouvé dans ses serveurs de puces destinées à engendrer une modification de ses équipements ou à créer intentionnellement des vulnérabilités", a déclaré pour sa part Apple à Bloomberg.