Chine : onze ans avant de se rencontrer, ils se font photographier au même endroit et au même moment

Une imposante sculpture rouge, plantée sur un carré d'herbe. En juillet 2000, Xue et Ye, deux jeunes Chinois, ont chacun choisi ce décor pour se faire prendre en photo dans la station balnéaire de Qingdao, dans le nord-est de la Chine. Mais s'ils figurent tous les deux sur la même photo, ils ne se rencontreront que 11 ans plus tard, dans une autre ville chinoise. Désormais mariés et parents de jumelles, Xue et Ye ont en effet découvert, 18 ans après, qu'il avait pris la quasiment la même photo au même endroit et au même moment, raconte BFM TV, reprenant une information de Channel Newsasia (lien en anglais).

Derrière la photo de la jeune femme, on reconnaît en effet le jeune homme vêtu d'un t-shirt bleu, en arrière-plan, en train de poser pour un autre photographe au même instant.

Dans un pays qui compte près d'1,4 milliard d'habitants, ce hasard extraordinaire a de quoi surprendre. "Quand j'ai vu la photo, j'ai été stupéfait. J'en ai eu la chair de poule", a réagi Ye. Le couple envisage désormais de se rendre à nouveau à Qingdao, cette fois ensemble, afin de poser à cet endroit précis. Ensemble et séparément.