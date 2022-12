Covid en Chine: "Les gens sont très inquiets", dénonce un sinologue

"Les gens sont très inquiets", a déclaré mardi 20 décembre sur franceinfo Jean-Philippe Béja, sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS et au CERI de Sciences Po, alors que la situation épidémique en Chine s'aggrave de jour en jour. Le géant asiatique, qui prônait une politique anti-Covid stricte depuis trois ans, a brusquement mis fin début décembre à la plupart de ces mesures, dont les tests de dépistage quasi-obligatoires.

>> Covid-19 : en Chine, même avec des symptômes, on peut maintenant se rendre au travail

"Le virus Omicron qu'on leur présentait comme quelque chose de très grave est aujourd'hui présenté par les mêmes sources comme une espèce de petite grippe qui n'est pas sérieuse", a-t-il dénoncé. "Cette volte-face, qui n'était pas préparée, est étonnante et a ruiné la confiance, s'il en restait encore, dans la direction du Parti. Le Parti communiste chinois d'habitude ne cède pas à la pression de la rue, or, il semble que ce soit le cas", a-t-il poursuivi.

Des crématoriums aux quatre coins de la Chine sont à la peine, au moment où déferle une vague sans précédent de Covid qui menace les personnes âgées.

"Maintenant qu'on a décidé de supprimer les contrôles, on les supprime totalement et tout d'un coup sans avoir véritablement préparé la transition, et c'est ce qui inquiète beaucoup la population."