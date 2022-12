Covid en Chine : "Il y a probablement plus de gens proportionnellement malades du Covid en Chine qu'ailleurs", estime un sinologue

A partir du 8 janvier 2023, les voyageurs étrangers n'auront plus besoin de rester en quarantaine à leur arrivée en Chine. C'était une des dernières mesures encore en vigueur de la politique "zéro Covid".

"Il y a probablement plus de gens proportionnellement malades du Covid en Chine qu'ailleurs" estime François Godement, historien, sinologue et conseiller pour l’Asie de l’Institut Montaigne mardi 27 décembre sur franceinfo. La Chine retire une de ses dernières mesures de sa politique "zéro covid" : le 8 janvier, les voyageurs venus de l'étranger n'auront plus à faire une quarantaine. Cette décision est prise alors que les cas de Covid augmentent.

"Le mur du zéro Covid avait déjà été enfoncé" rappelle le chercheur, du point de vue du gouvernement chinois, "il fallait abandonner une politique qui coulait". La deuxième raison est économique, selon François Godemen : "Les dirigeants chinois espèrent un impact moins grand sur l'économie qu'une prolongation des politiques de confinement".

Pourtant, le gouvernement pourrait regretter ces décisions : "je demande à voir ce qui va se passer si le système hospitalier est saturé", s'interroge le sinologue. "C'est un risque que court les autorités chinoises, c'est une des raisons pour lesquelles l'information est très contrôlée", affirme-t-il, la Chine ne publiera plus les chiffres de décès pour cause de Covid-19.