Consommation : la Chine surfe sur la vague de la seconde main

En Chine, environ 50 % des consommateurs ont déjà revendu ou racheté des objets d'occasion. Vêtements, chaussures, informatique, électroménager, tout est bon à acheter en seconde main, et ce en un seul clic. Plusieurs applications proposent des services à domicile, ou des points de vente. "Les gens accumulent chez eux des téléphones et des ordinateurs qu'ils n'utilisent plus. Jeter, c'est polluer", explique Deng Piaoyang, technicien chez Aihuishou.

26 tonnes de vêtements et 15 tonnes d’électronique jetés chaque année en Chine

Au-delà de l'aspect économique, c'est aussi l'aspect écologique qui a conquis les consommateurs. "On prend de plus en plus conscience de la protection de l'environnement. Le concept du marché d'occasion est vraiment en train d'entrer dans les esprits", témoigne Xin Chen, une jeune consommatrice qui a adopté la seconde main. Chaque année en Chine, les consommateurs jettent 15 tonnes de matériel électronique, et 26 tonnes de vêtements.