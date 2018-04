En Chine, une banque de sperme cherche des donneurs qui soutiennent le Parti communiste

L'appel au don a finalement été retiré après des critiques sur ce "sperme rouge".

L'influence du Parti communiste semble toujours plus importante en Chine. Mercredi 4 avril, une banque de sperme du pays a cherché à recruter des donneurs dotés "de la plus haute qualité idéologique", rapporte Le Monde. Selon l'appel au don diffusé sur la messagerie chinoise WeChat, ceux-ci doivent "défendre le rôle dirigeant du parti, faire preuve de loyauté envers la cause du parti et être des citoyens honnêtes, respectueux de la loi, et libres de tout problème politique".

L'hôpital ne précisait pas comment il compte vérifier si les donneurs satisfont aux exigences politiques. Mais cette annonce a finalement été effacée, vendredi 6 avril, après avoir fait polémique sur les réseaux sociaux, les internautes raillant un "sperme rouge". "L'amour pour le Parti commence avec un spermatozoïde", a ironisé un commentateur sur le réseau social WeChat.

La Chine ne compte que 23 banques du sperme. Beaucoup font face à une pénurie de donneurs. D'autres centres importants de collecte, notamment dans les grandes villes de Shanghai et de Canton, n'imposent aucune condition politique.