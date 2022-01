Cognac : les ventes dopées par les exportations en 2021

Les producteurs de Cognac peuvent avoir le sourire. En 2021, les ventes ont explosé de plus de 16%, dopées par les exportations. Car les Américains et les Chinois raffolent de cette eau-de-vie faite à partir de vin, un produit typiquement Français. En Charente, on s’organise maintenant pour répondre à la demande.

Une eau-de-vie couleur Ambre, de l’or pour les producteurs de Cognac. L’an passé, les ventes ont augmenté de plus de 30% en valeur et plus de 16% en volume. Alors la profession s’organise. L’enjeu, dans le vignoble charentais : augmenter les surfaces de vignes pour continuer à produire un stock suffisant. "Nous devons continuer à obtenir des plantations nouvelles, de l’ordre de 3 000 hectares par an", estime Florian Morillon, chef de négoce au BNIC (Bureau national interprofessionnel du Cognac).



De nouvelles tendances depuis la crise du Covid-19

Et la demande étrangère n’a jamais été si forte, les Américains en tête, avec toujours plus de commandes, suivis par la Chine, en plus forte progression encore, à 55,8%. Une source de revenus importante, puisque le Cognac s’exporte à plus de 97%, avec une croissance continue, qui rend optimistes les professionnels. De nouvelles tendances se confirment depuis la crise du Covid-19 : une consommation à domicile, des achats par Internet, une montée en gamme, qui s'ajoutent à mode du cocktail.