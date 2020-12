Chine : une retraitée sauve les chiens errants

En Chine, madame Wen consacre toute sa retraite et ses économies aux chiens errants. "Certains commencent à reconnaître que ce que je fais est bien, mais certains disent que je suis une psychopathe, confie Wen Junhong. Je pense qu’il est important de sauver les chiens." Ils occupent toutes les pièces de sa maison, quand ils ne sont pas en train de gambader sur son terrain. "Aujourd’hui, il y a plus de 1 300 chiens, et si on compte les chats, il y a près de 1 400 animaux de compagnie", détaille cette Chinoise au grand cœur.

Au secours des chiens errants

Debout aux aurores, madame Wen prépare chaque jour 500 kilos de nourriture pour ses compagnons à quatre pattes, et remplit entre 20 et 30 seaux de crottes. Pour l’aider, elle a embauché six employés, qui dorment eux aussi dans la maison. Elle finance son activité grâce à un emprunt et des dons sur les réseaux sociaux. "Je reçois des appels tous les jours pour aider d’autres chiens, ajoute-t-elle. L’hiver est terrible pour les chiens. Ils ont froid, ils ont faim et se blessent facilement". En Chine, le régime communiste ne considère plus comme "bourgeois" d’avoir un animal domestique et aucune loi ne protège le bien-être animal. De plus, la consommation de viande de chat ou de chien n’est interdite que depuis avril 2020.