Chine : un vent de révolte contre la politique drastique anti-Covid ?

C. Lerouge, A. Miguet, F. Cardoen

En Chine, les manifestations contre la politique "zéro Covid" du régime prennent de l'ampleur. Les slogans visent désormais directement le président chinois, Xi Jinping.

"Xi Jinping, démission !" Le président chinois a été directement visé par le mouvement de contestation qui monte dans le pays, dimanche 27 novembre, notamment dans le centre de Shanghai. Même colère à Pékin, où les manifestants ont brandi une feuille blanche, symbole de la censure. La mobilisation contre le régime prend de l'ampleur et se propage dans toute la Chine, avec des arrestations musclées. De nombreux Chinois ne supportent plus la politique "zéro Covid" et les confinements interminables imposés par les autorités.

Le régime reste sourd face à cette contestation

"Les gens regardent la Coupe du monde de football (...) Ils ont vu que dans des stades, il y a des dizaines de milliers de personnes sans masque", analyse Jean-Philippe Béja, sinologue et directeur de recherche émérite au CNRS et Sciences Po Paris. Pour le moment, le régime reste sourd face à cette contestation qui monte et ne souhaite pas modifier sa politique anti-Covid.