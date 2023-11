Chine : un mystérieux virus respiratoire

Faut-il craindre une nouvelle épidémie planétaire ? L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète d’une hausse des infections respiratoires en Chine.

À Shanghai (Chine), dans un hôpital, une jeune fille malade pleure. Elle est assise depuis trop longtemps. "Je suis arrivée à 13 heures et ma fille n’a pu être soignée que maintenant, il est tard", se désole sa mère. Dans l’établissement, on retrouve une foule dense de parents et d’enfants, inquiets. Un afflux de patients dû à une maladie respiratoire qui semble toucher de nombreux mineurs. Le constat est similaire ailleurs dans le pays. Comme dans un hôpital de Pékin, où les files d’attente s’allongent.

"On ne peut pas écarter formellement l’émergence d’un nouveau virus"

Les autorités chinoises attribuent l’afflux de malade à l’abandon des restrictions sanitaires de ces dernières années et au froid. De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’inquiète et a demandé à la Chine des informations détaillées sur la situation. Pour un spécialiste, tous les scénarios sont possibles. "En raison de ce qu’il s’était passé il y a quatre ans, on ne peut pas écarter formellement l’émergence d’un nouveau virus ou d’un nouveau variant du SARS-CoV-2. Malgré tout, il y a très peu d’évidences en faveur", confie Bruno Mégarbane, chef du service de réanimation à l’hôpital Lariboisière de Paris.