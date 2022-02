Chine : un milliard de déplacements attendus pour le Nouvel An

Les Chinois célèbrent le Nouvel An lunaire selon la tradition. C’est les vacances en ce moment. Le pays est à l’arrêt, mardi 1er février, et il devrait fonctionner au ralenti pratiquement jusqu’à la fin du mois. Avec ces vacances vient le grand chassé-croisé : il s’agit de la plus importante migration au monde. Des centaines de millions de voyageurs se rendent aux quatre coins du pays pour fêter la nouvelle année en famille.

État d’alerte sanitaire

Les autorités prévoient plus d’un milliard de déplacements, c’est plus que l’année dernière mais toujours moins qu’avant l’apparition du Covid-19. Si les restrictions se sont assouplies, certains n’ont pas pu rentrer chez eux. La Chine est toujours en état d’alerte et 24 nouveaux cas ont été recensés sur le territoire lundi 31 janvier. La vigilance est d’autant plus élevée que les JO d’hiver de Pékin commencent dans trois jours, explique la journaliste de France Télévisions, Lou Kisiela.