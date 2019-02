Chine : un concours de miss pour les plus de 45 ans

À plus de 45 ans, ces femmes n'auraient sans doute jamais imaginé commencer une carrière de miss. Parmi les candidates, une Française prénommée Elsa Soustre. Dans la salle, le public est conquis et admiratif. Elles sont psychologues, cadres d'entreprise ou costumières et rêvent de porter la couronne.

Des candidates repérées sur les réseaux sociaux

Durant une semaine, ces ambassadrices venues des quatre coins du monde ont dû répéter à un rythme intense tous les jours. Certaines de ces inconnues du podium ont été repérées sur les réseaux sociaux, comme Elsa Soustre, 56 ans. Grâce à ce concours, la Française s'est offert une escapade culturelle et culinaire dans la capitale chinoise. Elsa remporte le prix de la première dauphine, "une très bonne surprise" pour elle. Il semblerait que l'élégance à la française ait donc conquis le cœur des Chinois.

