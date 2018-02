Chine : tous filmés, tous identifiés !

Ce n'est pas de la science-fiction, en Chine, c'est une réalité. Dans les lieux publics, tout le monde est scruté ; un visage peut instantanément être associé à une identité. Les Chinois appellent ce système "l’œil céleste". Pendant que les agents de circulation ont le dos tourné, les caméras, elles, dotées du système de reconnaissance faciale, font leur travail. Des caméras intelligentes à tous les coins de rue, et pour ceux qui traversent les feux rouges, l'amende est de trois euros. La Chine ne connait pas de loi sur la vie privée ; être filmé ne semble déranger personne. "Une atteinte à la vie privée ? C'est le prix à payer pour notre sécurité", commente un passant.

Les citoyens les plus surveillés au monde

Dans une des start-ups les plus en pointe de Pékin, on développe des logiciels d'identification pour la police, une vingtaine de gouvernements locaux, et des entreprises privées. Les logiciels auraient permis 3 000 arrestations à ce jour. Une prouesse technologique aux mains du pouvoir. Un dissident vient d'en faire les frais : reconnu par l’œil de Pékin dans le métro, il a été arrêté. "Malheureusement, le gouvernement ressemble de plus en plus à Dieu", estime Xuecun Muron, un écrivain dissident, "il peut tout savoir, il est de plus en plus puissant." D'ici trois ans, 400 millions de caméras, dont beaucoup dotées de reconnaissance faciale, seront installées dans tout le pays ; personne ne pourra y échapper.

