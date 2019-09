Chine : sur la route de la production d\'encens

Cap sur la Chine, là où se fabriquent depuis des siècles des bâtons d'encens colorés. Une production qui fait vivre 30 000 personnes dans l'est du pays, où les enfants sont formés dès le plus jeune âge à manipuler ces objets parfumés. Ainsi, un tiers de l'encens vendu le monde est fabriqué dans cette région, avec à la clé un milliard d'euros par an. Lin Wenxi est le plus gros producteur de la région. Il tient l'entreprise et la technique de production de son arrière-grand-père.

Des ateliers dans les écoles

"Ça, c'est le bâton de bambou à l'origine de la fabrication de l'encens, il vient de la région. L'encens est un produit qu'on ne peut faire qu'à la main. Même dans 200 ans, ce sera toujours le cas", explique-t-il. Le bambou est mouillé avant de le plonger dans une poudre d'écorce de bois local. Dans une école de la ville, les élèves apprennent comment fabriquer l'encens, pour transmettre l'artisanat traditionnel.

