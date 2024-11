Chine : quand les animaux de compagnie prennent la place des enfants

A. Miguet, G. Caron, C. Duval, C. Wang, B. Wang

Le nombre des animaux de compagnie en Chine explosent. De plus en plus de jeunes Chinois sont aujourd’hui réticents à l’idée de fonder une famille.

Ce centre commercial en poussette. Voici la famille Gao au grand complet. Un après-midi de lèche-vitrine et d’achat pour les nouveaux petits empereurs du pays. Seven et pudding, les deux petits chiens de ce couple marié. Ils dépensent 200 euros par mois pour leur bête. "Le coup d'élever un enfant est tellement élevé. C'est tellement cher dans les grandes villes. Et la pression est trop grande", explique le mari. "Ces animaux nous apportent autant d’amour qu’un enfant", affirme sa compagne.

Le plus grand marché au monde

Avec plus de 110 millions de chiens et chats dans les villes, la Chine est déjà le plus grand marché d’animaux domestiques au monde. Et ce couple de jeunes cadres représente ces Chinois qui ne veulent pas d’enfant, mais ont trouvé un substitut. "Ce sont comme nos enfants, notre petite fille et notre petit garçon", explique le couple.

