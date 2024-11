Chine : nouvelle attaque à la voiture bélier

Quelques jours après une attaque meurtrière à la voiture bélier le 11 novembre dans le sud du pays, un incident similaire s’est produit ce mardi 19 novembre au centre de la Chine. Le bilan humain de cette dernière n’est pas encore connu.

À Changde (Chine), une voiture blanche a foncé dans la foule ce mardi 19 novembre à l’heure de la rentrée des classes. L’incident a effrayé les parents et enfants présents sur les lieux qui n’ont eu d’autre choix que de se réfugier à l’intérieur d’un établissement scolaire. Au même moment, des passants restés au bord de la route, s’en sont pris au conducteur de la voiture.

Une troisième attaque en moins d’une semaine



Pour l’heure, les autorités ne savent pas si la collision était volontaire ou non. Le nombre de victimes n’a pas non plus été communiqué, mais les images montrent plusieurs enfants. En l'espace d’une semaine seulement, la Chine a subi trois attaques d’ampleur : une au couteau faisant huit morts et une autre, déjà à la voiture bélier, faisant 35 morts et près d’une quarantaine de blessés.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus