Chine : les éléphants errants ont regagné leur réserve

Il y a plus d'un an, en Chine, des éléphants d'Asie avaient quitté leur réserve pour traverser des villes et villages. La balade avait mobilisé des centaines de personnes, mais dimanche 8 août, après un périple de 700 kilomètres, les pachydermes sont enfin rentrés.

Les éléphants sont enfin rentrés à la maison, dimanche 8 août, dans leur réserve de Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Ils ont ainsi mis fin à des mois d'errance. Ces 14 éléphants sauvages, dont trois éléphanteaux, étaient jusque-là en vadrouille ; ils avaient mis le cap au nord, pour des raisons inconnues. C'est un soulagement pour les policiers et les garde-forestiers, chargés de la protection des habitants, ainsi que pour les pompiers et la sécurité civile, responsables quant à eux de la surveillance à l'aide de drones, depuis le mois d'avril.

Une traque difficile

La traque aura été difficile, car les pachydermes ont la fâcheuse habitude de se déplacer la nuit, et peuvent parcourir jusqu'à 30 kilomètres d'un coup, dans une végétation dense. Un éléphant d'Asie peut peser jusqu'à quatre tonnes, et faire des dégâts humains et matériels. Et ils en ont fait : un paysan a été piétiné à mort. De plus, des champs entiers ont été ravagés. La facture de cette odyssée s'élève à près d'1 million d'euros. Ils sont aujourd'hui de retour après un périple de plus de 700 kilomètres ; une cavale d'un an et demi.