Chine : les autorités appellent à la "répression" après les manifestations contre la politique zéro Covid

La Chine assume de serrer la vis contre les manifestations. Le principal organe de sécurité chinois a appelé mardi 29 novembre à la "répression", deux jours après des mobilisations contre les restrictions sanitaires et pour plus de libertés inédites depuis 1989.

La Commission des affaires politiques et juridiques du Parti communiste chinois - qui supervise les forces de l'ordre - a estimé qu'il était "nécessaire de réprimer les activités d'infiltration et de sabotage des forces hostiles conformément à la loi", selon le compte-rendu d'une réunion, diffusé par l'agence de presse étatique Chine nouvelle. Cet organisme estime crucial de "réprimer résolument conformément à la loi les actions criminelles visant à briser l'ordre social et protéger avec détermination la stabilité sociale".

Une politique sanitaire "vraiment trop stricte"

Après un week-end agité, l'important déploiement policier dans les grandes villes chinoises semblait avoir dissuadé mardi les contestataires, selon l'AFP à Pékin et à Shanghai. Des participants aux manifestations du week-end à Pékin avaient raconté lundi à l'AFP avoir reçu des appels téléphoniques de policiers s'informant de leurs déplacements. La frustration envers les mesures draconiennes prises pour lutter contre le Covid restait palpable. "La politique (zéro Covid), c'est vraiment trop strict", a confié à l'AFP à Shanghai un passant âgé de 17 ans, qui a souhaité conserver l'anonymat, "elle tue plus de gens que le Covid".

En vigueur depuis bientôt trois ans, la politique sanitaire, avec confinements à répétition, a été la cible de manifestations le week-end dernier dans plusieurs villes. En toile de fond également, de profondes frustrations vis-à-vis du système politique comme l'ont montré des slogans scandés par les manifestants, certains ayant exigé que M. Xi Jinping et le Parti communiste quittent le pouvoir.