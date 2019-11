Chine : la presse mondiale pointe la répression des Ouïghours

Un collectif international de journalistes a étalé lundi 25 novembre les méthodes répressives des autorités chinoises envers les Ouïghours, une minorité musulmane. Selon ces "China papers" et l'ONU, jusqu'à un million de personnes auraient été internées dans des centres de rééducation. Des images filmées à la sauvette montrent l'un des camps à Xinjiang, dans l'extrême ouest de la Chine.

Un lavage de cerveau

"Les instructeurs et nos gardiens nous disaient que nous étions empoisonnés par la religion, que l'Islam était une religion de l'étranger et qu'il n'y avait qu'une seule religion en Chine, le bouddhisme", témoigne Zumrat Dawut, ancienne détenue. Il y a un peu plus de dix millions de Ouïghours en Chine et les documents officiels qui ont fuité expliquent comment cibler les personnes à interner. Ils décrivent aussi le lavage de cerveau, dans des conditions très dures. Pékin a démenti les accusations et parle de centres de lutte contre la radicalisation.